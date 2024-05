Embraer faz acordo com grupos sauditas para adoção de aeronaves da empresa

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta terça-feira memorando de entendimento com os grupos sauditas para o desenvolvimento de um "ecossistema aeroespacial local", algo que inclui a adoção de aeronaves da fabricante brasileira pelo país do Oriente Médio.

"Ainda como parte do acordo, a Embraer e a AHQ concordaram em analisar o enorme potencial da família (de jatos regionais) E2 para ser a aeronave escolhida para um novo projeto de linha aérea na região", afirmou a Embraer em comunicado à imprensa.

O acordo também tem objetivo de explorar o desenvolvimento de uma potencial cooperação tecnológica, da cadeia de suprimentos e de capital humano entre as organizações..."avaliar as capacidades industriais e novas oportunidades de negócios", afirmou a Embraer.

O acordo foi assinado pela Embraer com Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial do Reino da Arábia Saudita (NIDC, na sigla em inglês) e com o Grupo AHQ.