Enchentes no RS: Água do rio Caí rompe rodovia e alaga parte de cidade

Parte da rodovia ERS-240 se rompeu devido ao grande volume de água no Rio Caí, cheio durante as chuvas no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu nessa segunda-feira (20).

O que aconteceu

O rompimento foi registrado no km 20 da via, em Capela de Santana, na região metropolitana de Porto Alegre. A informação é da concessionária Caminhos da Serra, responsável pela administração do local.

Pista foi bloqueada antes do incidente. O rompimento foi registrado à noite, poucas horas após o bloqueio da via por um abaulamento do local.

Não há previsão de liberação da pista. Há 78 trechos com bloqueios totais ou parciais em 47 rodovias do estado, segundo último boletim de estradas registrado pela Defesa Civil.

Dispositivo de drenagem do local colapsou, informou prefeitura. Em nota, a Defesa Civil de Capela de Santana informou que a água que estava represada à margem da rodovia agora segue em direção à cidade.

Moradores devem se preparar para possibilidade de evacuação, informou prefeitura. O aviso é válido especialmente para aqueles que moram às margens dos arroios Amora e Mineiro.

Trechos da cidade alagaram ainda na noite da segunda. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver as dimensões do rompimento da via e a correnteza formada em alguns pontos do município ainda durante a noite. Na manhã desta terça, a prefeitura ainda não tinha informado se houve evacuação.