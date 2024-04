Pré-feriado, reunião na Câmara do DF com dois deputados dura 20 segundos

Uma reunião na Comissão de Segurança da Câmara do Distrito Federal, nesta terça-feira (30), durou apenas 20 segundos, já que a maioria dos deputados distritais não compareceu.

O que aconteceu

A comissão é formada por cinco deputados, portanto, a reunião precisava de pelo menos três parlamentares para ser mantida. Compareceram apenas a presidente e o vice-presidente, Doutora Jane (MDB) e Pastor Daniel de Castro (PP), respectivamente.

Doutora Jane abriu e encerrou a reunião em 20 segundos. "Como não há quórum regimental, declaro encerrada a presente reunião".

Os deputados Iolando (MDB), Hermeto (MDB) e Roosevelt (PL) faltaram à reunião em pré-feriado. Nesta quarta-feira (1º) comemora-se o Dia do Trabalhador.

A pauta da reunião contava com a discussão de oito projetos de lei e 11 indicações ao governo do DF.

O deputado Roosevelt afirmou à reportagem que estava no gabinete em reunião, que se prolongou mais que o esperado. "Quando a reunião terminou, infelizmente a referida comissão já havia encerrado, por isso a ausência do parlamentar, que no momento se encontra no Plenário", diz a nota divulgada pela equipe do parlamentar.

