GPA adere a acordo paulista para quitação de débitos de ICMS

Por Paula Arend Laier

(Reuters) - O GPA comunicou nesta terça-feira adesão ao programa de quitação de débitos de ICMS do governo do Estado de São Paulo, obtendo assim um redução de aproximadamente 80% em contingências de 3,6 bilhões de reais.

"O desembolso de caixa esperado, após descontos aplicados no contexto do acordo, representa, aproximadamente, 794 milhões de reais, com parcelamento previsto em 120 parcelas mensais corrigidas pela taxa Selic", afirmou a rede de varejo.

De acordo com o GPA, o impacto do acordo no fluxo de caixa da companhia deverá ser substancialmente mitigado pelo término, em julho de 2024, de outro parcelamento tributário, relacionado com o Refis Federal.

O efeito líquido no resultado é de uma despesa estimada em 261 milhões de reais, que será lançado no resultado do primeiro trimestre.