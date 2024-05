Pixar Animation, da Disney, vai demitir cerca de 14% da força de trabalho

(Reuters) - A Pixar Animation Studios, que produziu filmes clássicos como "Toy Story" e "Up", começou a demitir nesta terça-feira cerca de 14% de sua força de trabalho, conforme diminui sua produção de séries originais de streaming, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

Cerca de 175 pessoas serão afetadas por cortes de pessoal na unidade da Walt Disney.

O estúdio de animação havia contratado pessoal adicional para criar séries originais, à medida que o ex-CEO da Disney, Bob Chapek, pressionava cada uma das unidades criativas da empresa para produzir conteúdo exclusivo para o Disney+.

O sucessor de Chapek, Bob Iger, tem desacelerado gastos com conteúdo original de streaming para tornar o Disney+ lucrativo. A divisão de entretenimento da empresa, que inclui os serviços de streaming Disney+ e Hulu, obteve lucro operacional no trimestre mais recente.

A Pixar voltará a focar exclusivamente no lançamento de filmes, que serão exibidos nos cinemas antes de serem disponibilizados no Disney+. Uma única série original aparecerá no Disney+ este ano, "Ganhar ou Perder", que conta a história de um time de softball.

A Reuters noticiou uma primeira onda de demissões em massa no ano passado e, mais cedo este ano, reportou que outra onda de cortes estava por vir.

(Reportagem de Dawn Chmielewski)