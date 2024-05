Fiats são apreendidos sob alegação de uso ilegal das cores da Itália

A Fiat e sua controladora Stellantis teriam violado a lei "Made in Italy" do governo italiano e tiveram uma remessa de 134 unidades do Fiat Topolino apreendida.

De acordo com a publicação "Automotive News", os carros elétricos foram impedidos de entrar na Itália por exibirem na carroceria as cores oficiais da bandeiras italiana, apesar e terem sido montados no Marrocos.

Conforme a legislação local, apenas produtos efetivamente fabricados em solo italiano poderiam trazer as cores verde, branca e vermelha do estandarte da Itália

O que aconteceu

A alfândega italiana apreendeu 134 unidades do Fiat Topolino, no porto de Livorno, na Toscana, segundo o La Reppublica. O motivo é o fato de os carros exibirem a bandeira da Itália, a despeito de sua construção no Marrocos.

Recentemente, a mesma lei forçou a Stellantis a mudar o nome de outro carro - o Alfa Romeo Milano, que teve o nome trocado para Alfa Romeo Junior - devido ao fato de ser fabricado na Polônia.

O governo italiano e a Stellantis têm entrado em desacordo devido ao fato de no passado o país ter investido milhões de euros em doações públicas para que a montadora pudesse manter sua produção no país.

Desta forma, por não serem feitos no país, os Fiat Topolino, em tese, não poderão ostentar nenhum símbolo italiano para não confundir os compradores, que podem pensar que são feitos na Itália.

A Stellantis afirma que os carros elétricos foram projetados em Turim, na Itália, mas são construídos no Marrocos para reduzir seu preço.

A Fiat afirmou que irá tirar os adesivos de bandeira da Itália para poder comercializar os carros no país.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.