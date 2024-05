Yduqs dispara após guidance para 2024-2029

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Yduqs dispararam nesta terça-feira, após o grupo de ensino superior divulgar guidance para resultados no período de 2024 a 2029, em sessão marcada por evento da empresa com analistas.

A companhia estimou lucro líquido ajustado por ação de entre 1,6 e 1,9 real neste ano e entre 2 e 3 reais em 2025. Para o ano seguinte, calculou entre 2,5 e 3,5 reais. Para o período de 2027 a 2029, projetou lucro líquido ajustado por ação de 3 a 4 reais.

Analistas do Citi afirmaram que o ponto médio da previsão de 2024 está alinhado com as suas estimativas, mas a partir de 2025 o guidance supera as suas projeções, embora com alguma dispersão relativamente elevada entre os seus cenários de alta.

"Em qualquer caso, as ações poderiam estar sendo negociadas (a um múltiplo) P/L estimado para 2025 entre 4,4-6,6 vezes nos cenários 'bull-bear' do guidance, o que provavelmente explica a reação positiva das ações", afirmaram em nota a clientes.

Às 14h48, as ações da Yduqs avançavam 10,61%, a 13,86 reais, melhor desempenho do Ibovespa, que cedia 0,17%.