Magda Chambriard deve ser aprovada como CEO da Petrobras na sexta, dizem fontes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O conselho de administração da Petrobras se reúne na próxima sexta-feira e deverá aprovar Magda Chambriard como a nova presidente-executiva da companhia, segundo três fontes com conhecimento do assunto.

Chambriard, engenheira e ex-diretora-geral da reguladora ANP, recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de acelerar investimentos no comando da estatal, para que a petroleira seja a principal indutora de emprego e renda no país, segundo pessoas próximas da indicação.

Nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que, sob a gestão da nova presidente, a Petrobras deverá cumprir seu plano de investimentos sem surpresas ao investidor, mas também terá a missão de impulsionar a economia do Brasil, com iniciativas para a ampliação da oferta de gás a custo mais baixo, por exemplo.

Chambriard deverá assumir o cargo após a saída de Jean Paul Prates, que deixou posto na semana passada.

Procurada, a Petrobras não comentou o assunto imediatamente. Não havia informações sobre a data da posse.

