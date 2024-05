Illycaffè renova certificação por desempenho social e ambiental

SAN PAULO, 21 MAI (ANSA) - A illycaffè anunciou nesta terça-feira (21) sua recertificação B Corporation, reconhecimento para companhias de elevados padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Em 2021, a companhia foi a primeira italiana do setor cafeeiro a receber a certificação.

A renovação foi creditada ao constante esforço no setor e à sua capacidade de gerar um impacto positivo para os funcionários, a comunidade e o meio-ambiente.

A certificação B Corp é entregue pela organização internacional B Lab, que mede as performances segundo os padrões previstos no B Impact Assessment (BIA) e prevê a revisão da análise a cada três anos.

Em 2024, illycaffè obteve a pontuação de 90,4, marcando uma melhora ante a certificação de 2021.

"Estamos orgulhosos do resultado atingido, que testemunha o esforço de illycaffè para crescer de maneira sustentável, responsável e transparente. A escolha de perseguir nossos objetivos de negócios criando valor duradouro e compartilhado ao longo de toda a cadeia de valor é um modelo econômico positivo que nos comprometemos a promover porque hoje, mais do que nunca, também o setor privado deve fazer a sua parte para apoiar a transição para modelos que garantam o futuro das pessoas e do meio ambiente", disse a CEO, Cristina Scocchia.

Entre os progressos mais significativos, a empresa citou o fortalecimento da governança de sustentabilidade através de uma força-tarefa da empresa composta por todos os níveis executivos.

A illycaffè também incluiu metas ESG no pacote de incentivos para a alta administração.

O comunicado também citou pontos como a evolução do sistema de relatórios para englobar relatórios integrados; o fortalecimento do papel das questões ESG na seleção da cadeia de suprimentos de bens e serviços; o reconhecimento da Universidade do Café como uma ferramenta eficaz de treinamento ao longo de toda a cadeia de valor; a conquista da certificação de igualdade de gênero, entre outros. (ANSA).

