Wall Street cai com mercados avaliando dados salariais fortes dos EUA antes de reunião do Fed

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta terça-feira, com os mercados avaliando dados econômicos que apontam um aumento dos custos trabalhistas e a deterioração da confiança dos consumidores, às vésperas de reunião de política monetária do Federal Reserve para decidir a direção da taxa de juros.

Dados mostraram nesta terça-feira que os custos trabalhistas dos EUA aumentaram 1,2% no último trimestre, mais do que o esperado, indicando um aumento nas pressões salariais. Uma pesquisa também revelou que a confiança do consumidor dos EUA piorou em abril, caindo para seu nível mais baixo em mais de um ano e meio.

Os relatórios foram divulgados um dia antes de o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve encerrar sua reunião de dois dias, com os investidores esperando amplamente que o banco central deixe a taxa de juros inalterada.

Todos os 11 setores do S&P 500 terminaram em baixa, liderados pelos de energia, consumo discricionário, materiais, industriais e de tecnologia.

"Ainda estamos em um ambiente em que a reação instintiva é extrapolar qualquer dado mais forte para uma inflação mais firme e uma reação mais agressiva do Fed", disse Garrett Melson, estrategista de portfólio da Natixis Investment Managers.

"Mas nada mudou: o crescimento ainda é forte, os mercados de trabalho estão se mantendo e, em última análise, estamos dando uma pequena pausa no processo de desinflação", acrescentou Melson.

Os mercados monetários estão precificando apenas cerca de 31 pontos-base de cortes na taxa básica este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos-base estimados no início de 2024, de acordo com dados da LSEG.

O Dow Jones caiu 1,49%, para 37.815,92 pontos. O S&P 500 perdeu 1,57%, para 5.035,69 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 2,04%, para 15.657,82 pontos.

No mês, o S&P 500 caiu 4,2%, o Nasdaq perdeu 4,4% e o Dow Jones caiu 5%. O S&P 500 e o Nasdaq registraram suas maiores quedas percentuais mensais desde setembro de 2023, enquanto o Dow Jones registrou sua maior baixa desde setembro de 2022.