Bostic diz que Fed precisa se proteger contra gastos reprimidos após primeiro corte na taxa de juros

AMELIA ISLAND, EUA (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o banco central dos Estados Unidos precisará ser cauteloso ao aprovar seu primeiro corte na taxa de juros para ter certeza de que isso não desencadeará gastos reprimidos entre empresas e famílias, colocando o Fed em uma posição em que a inflação começará a "saltar".

"É do nosso interesse que comece a saltar ... Para mim, prefiro esperar mais tempo para garantir que isso não aconteça", disse Bostic em comentários a repórteres à margem de uma conferência do Fed de Atlanta, acrescentando que ainda espera que a inflação caia ao longo do ano com um único corte de juros apropriado no quarto trimestre.

(Reportagem de Howard Schneider)