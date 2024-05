McLaren homenageará Senna com carro verde e amarelo em Mônaco

SÃO PAULO, 21 MAI (ANSA) - Em homenagem aos 30 anos da morte do ex-piloto Ayrton Senna, a McLaren disputará o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 com as cores da bandeira do Brasil.

A equipe britânica, que é representada no grid por Lando Norris e Oscar Piastri, deixará momentaneamente o laranja para adotar o verde e amarelo no MCL38.

Conhecido como "Rei de Mônaco", o tricampeão mundial ganhou todos os seus títulos pela McLaren e ficou em segundo lugar em duas temporadas. Ao todo, Senna conquistou 51 vitórias na categoria, sendo seis delas em Monte Carlo.

O CEO da McLaren, Zak Brown, afirmou que o time tem "orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado automobilístico" do ex-piloto brasileiro. O dirigente ainda lembrou que Senna "continua reverenciado e respeitado como o maior ícone da F1".

A pintura do carro lembra bastante o design do lendário capacete usado por Senna ao longo de sua carreira.

Com três pódios consecutivos, incluindo uma vitória de Norris no GP de Miami, a McLaren tem grandes chances de conseguir um bom resultado em Mônaco com o novo design do MCL38. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.