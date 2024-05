Chicó com Paçoquita: Auto da Compadecida 2 terá patrocínio de Santa Helena

A Santa Helena, dona da marca Paçoquita, será uma das patrocinadoras do filme Auto da Compadecida 2, que estreia no final do ano. A empresa aproveitou a época de festas juninas para estrear o primeiro comercial que remete ao apoio, produzido em animação, com a participação dos personagens João Grilo e Chicó.

O que aconteceu

A Santa Helena estreou essa semana o primeiro comercial que remete ao patrocínio da empresa ao filme Auto da Compadecida 2. O longa estreia no final do ano, com produção da Conspiração Filmes, H2O Films e Guel Produções.

A campanha "Toda festa junina tem Santa Helena" terá a participação dos personagens João Grilo e Chicó. Veja o primeiro comercial abaixo, assinado pela agência The Juju.

Criados em animação, os dois contam histórias de festas juninas de diversas regiões. Selton Mello e Matheus Nachtergaele, atores do filme original, dão vozes aos personagens.

O patrocínio ao filme é o maior investimento de marketing da história da empresa. É uma iniciativa de jornada longa, para valorizar as tradições, com campanhas e promoções e que vai até dezembro.

Breno Carvalho, gerente executivo de marketing da Santa Helena

Confira o comercial:

Gigante da paçoca

A Santa Helena foi fundada em março de 1942, em Ribeirão Preto (SP), por José Marques Telles. A empresa fazia doces para serem vendidos por ambulantes.

Hoje, a empresa conta com mais de 150 produtos. A produção inclui as marcas Paçoquita, Mendorato, Amindus, Crokíssimo, Troféu e a linha Cuida Bem, de itens saudáveis. Atualmente, os produtos da marca chegam a mais de 100 mil pontos de venda, em todo o Brasil.

Com vendas de mais de 1 milhão de unidades por dia, a Paçoquita é o maior sucesso de público da empresa.

Nos últimos 40 anos, o doce se tornou referência no mercado e hoje é encontrado em diferentes versões: com chocolate, diet, com aveia, com whey protein e cremosa.

A Paçoquita tem seu pico de vendas nas festas juninas. Segundo a Santa Helena, as vendas no período costumam ser 20% maiores que no restante do ano.

Recentemente, a marca surpreendeu o consumidor com um sabor pamonha, que homenageia as festas juninas e fez muito sucesso. Isso garante que a marca continue um símbolo de brasilidade. São poucas as unanimidades nacionais e a gente quer continuar sendo uma delas.

Breno Carvalho, gerente executivo de marketing da Santa Helena

Chicó também vai com Brahma

A Brahma, da Ambev, também será patrocinadora do longa.

Para anunciar o apoio e homenagear a cultura brasileira por meio das tradicionais celebrações nordestinas de São João, a marca lançou um comercial que também é estrelado por Mello e Nachtergaele.

Assista ao comercial, que tem mais de 3 minutos, criado pela agência Africa Creative: