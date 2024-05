Assembleia do Metrô SP: que horas começa reunião que decidirá greve?

Os metroviários e metroviárias de São Paulo se reúnem em assembleia nesta terça-feira (21) às 18h30 para organizar a paralisação programada para a quarta-feira (22) na cidade.

O que aconteceu

O indicativo de greve foi divulgado no dia 14 de maio. De acordo com o Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, a greve foi aprovada com a votação de 1.225 trabalhadores, sendo decidida a paralisação na quarta-feira (22) e a assembleia para organização da greve na terça-feira (21).

Os trabalhadores do Metrô pedem reajuste salarial. A categoria recusou o aumento de 2,77% oferecido pelo Metrô no início de março e pediu um reajuste acima da inflação, além de participação nos lucros.

Paralisação também tem outras demandas. A categoria exige ainda a abertura de concurso público, plano de carreira, reintegração dos demitidos da empresa e reajuste no vale-refeição e vale-alimentação.

Segundo os metroviários, o Metrô não apresentou nova proposta. De acordo com o sindicato, as negociações começaram no dia 16 de abril, com a última reunião acontecendo na última terça-feira (14). O Metrô não apresentou qualquer oferta em nenhuma das ocasiões e teria pedido até o dia 5 de junho para sugerir uma proposta.

São exatamente 2 meses desde quando a empresa teve contato com as reivindicações e, após 5 rodadas, a empresa ainda não apresentou nenhuma proposta , diz o sindicato. Segundo os metroviários, a contraproposta da estatal seria suficiente para evitar a greve.

O UOL entrou em contato com o Metrô, mas não teve resposta. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.

Quais linhas do metrô podem ser afetadas com a greve?

Caso a greve seja confirmada na assembleia desta terça-feira, todas as linhas públicas (não privatizadas) podem ser afetadas. São elas: