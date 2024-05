Nasdaq cai ante recorde com cautela em relação ao Fed e foco na Nvidia

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - O Nasdaq, índice de forte peso da tecnologia, caía nesta terça-feira, com os investidores ficando cautelosos antes dos resultados da líder em chips de inteligência artificial (IA), a Nvidia, nesta semana, e com as autoridades do Federal Reserve enfatizando que o banco central não tem pressa em reduzir as taxas de juros.

As ações da Nvidia caíam 1,3% antes do anúncio de seus lucros trimestrais na quarta-feira, o que provavelmente será um gatilho significativo para o mercado e um teste decisivo para o sucesso do boom da IA generativa.

As perdas das fabricantes de chips faziam com que o índice Philadelphia SE Semiconductor caísse 1,2%. A Micron, fabricante de chips de memória, perdia 2,2% depois de aumentar sua previsão de despesas de capital para o ano inteiro.

O Nasdaq recuava ante seu nível recorde de fechamento atingido na segunda-feira, enquanto as ações de tecnologia da informação lideravam as perdas entre os 11 setores do S&P 500, com queda de 0,5%.

"Como a segunda-feira foi forte para o Nasdaq, eu diria que hoje é um dia de reversão", disse Louis Navellier, diretor de investimentos da Navellier and Associates.

Navellier disse que as ações da Nvidia estavam "precificadas para a perfeição", mas observou que o volume de negociação de opções sobre as ações significava que "será muito interessante ver as consequências".

Os investidores também estão aguardando a ata da última reunião de política monetária do Fed, prevista para quarta-feira.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o banco central precisa ser cauteloso antes de começar a flexibilizar a política monetária, enquanto seu colega Christopher Waller enfatizou a necessidade de mais dados sobre a inflação antes de reduzir as taxas.

O Dow Jones subia 66,35 pontos, ou 0,17%, a 39.873,12 pontos. O S&P 500 tinha alta de 5,87 pontos, ou 0,11%, a 5.314,00 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 3,09 pontos, ou 0,02%, a 16.797,97 pontos.