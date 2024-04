Champions: Bayern e Real Madrid empatam na ida da semifinal

SÃO PAULO, 30 ABR (ANSA) - Bayern e Real Madrid empataram em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa em Munique na Alemanha nesta terça-feira (30) O Real Madrid saiu na frente com um gol do brasileiro Vinicius Junior aos 24 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o time da casa reagiu e virou o jogo com os gols de Leroy Sané aos oito minutos e Harry Kane em cobrança de pênalti quatro minutos mais tarde.

O empate do time espanhol veio com mais um gol de Vinicius Junior, agora em cobrança de pênalti aos 38 minutos.

A definição da vaga na final será no estádio Santiago Bernabéu em Madri.

A partida está marcada para quarta-feira da semana que vem (8) às 16h no horário de Brasília.

Quem vencer se classifica para a final, que será jogada em partida única no dia 1º de junho, em Londres.

Um novo empate levará a decisão para a prorrogação.

Nesta quarta-feira (1º), Borussia Dortmund e PSG fazem o primeiro jogo da outra semifinal às 16h no horário de Brasília.

(ANSA).

