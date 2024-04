Presidente da Albânia cumpre agenda na Itália

CIVITA, 30 ABR (ANSA) - O presidente da Albânia, Bajram Begaj, começou nesta terça-feira (30) uma viagem de quatro dias à região da Calábria, na Itália.

"A minha visita tem como objetivo preservar, fortalecer e fazer crescer a amizade já existente entre os dois países. Temos relações excelentes, tanto políticas quanto econômicas, que devem continuar e se intensificar nos próximos anos. Estou aqui também para encontrar a comunidade alberesca", declarou, em referência ao grupo étnico de ítalo-albaneses.

Em Civita, Begaj foi recebido pelo prefeito, Alessandro Tocci, e por mulheres com trajes tradicionais albaneses. Ele visitou a igreja matriz da cidade e o Museu Étnico da Cultura Arbëresh.

"Eu acredito que as relações entre a Itália e a Albânia têm raízes profundas. Esta amizade é fortalecida pelos albaneses que chegaram à Itália após os anos 90 e pelos alberescos que chegaram aqui cerca de 600 anos atrás", disse o presidente.

"É claro que boas relações políticas também levam a excelentes relações econômicas, sociais e em todos os campos. A Itália ocupa o primeiro lugar como parceiro comercial da Albânia. Queremos considerar não apenas as relações políticas e econômicas, mas também outros interesses mútuos, como turismo, agricultura e energia renovável", afirmou.

Na próxima sexta-feira (3) o chefe de Estado participará das celebrações do centenário de Anselmo Lorecchio, considerado uma das principais figuras inspiradoras da revolução que levou à independência albanesa.

O evento também contará com a presença do vice-premiê ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, além de autoridades dos estados do Kosovo, da Macedônia do Norte e do Montenegro. (ANSA).

