Amazon eleva lucro para US$ 10,43 bilhões no 1º trimestre

A Amazon teve lucro líquido de US$ 10,43 bilhões no primeiro trimestre de 2024, acima do que o ganho de US$ 127,4 bilhões apurado em igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 30. Com ajustes, a multinacional norte-americana registrou lucro por ação de US$ 0,98, superando o consenso da FactSet, de US$ 0,84 por ação.

Já as vendas aumentaram 13% no trimestre, a US$ 143,3 bilhões, acima da projeção da FactSet, de US$ 142,7 bilhões.

"Foi um bom começo de ano em todos os negócios, e você pode ver isso tanto nas melhorias na experiência do cliente quanto nos resultados financeiros", disse Andy Jassy, CEO da Amazon. "A combinação de empresas que renovam seus esforços de modernização de infraestrutura e o apelo dos recursos de inteligência artificial (IA) está reacelerando a taxa de crescimento dos serviços online da Amazon, agora com uma taxa de receita anual de US$ 100 bilhões; e nossos esforços de publicidade continuam a se beneficiar do crescimento de nossos negócios de Stores e Prime Video", afirmou.

Às 17h28 (de Brasília), a ação da Amazon saltava 2,93% nos negócios do after hours em Nova York.