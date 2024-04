Casal é incendiado enquanto dormia no ES; ex é suspeito e está foragido

Um homem de 56 anos foi incendiado enquanto dormia no município de Serra (ES), na madrugada desta segunda-feira (15). O principal suspeito do crime é o ex-namorado da mulher que dormia com a vítima no momento do ataque.

O que aconteceu

Homem teria jogado gasolina e incendiado a cama onde a vítima dormia. O suspeito, que está foragido, não teve a identidade divulgada.

Mulher conseguiu escapar do fogo. Ela, que tem 50 anos, teria pulado a janela ao perceber a ação do agressor.

Homem ficou com 90% do corpo queimado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde está internado. O UOL tentou contato com a Secretaria Estadual da Saúde do ES, mas ainda não recebeu retorno.

Mulher foi agredida pelo suspeito anteriormente, diz TV. Segundo a TV Gazeta, ela foi gravemente ferida pelo ex-namorado. Ela estava há um mês sendo protegida pela vítima, com quem já foi casada. O agressor seria violento e queria tomar a casa onde a ex-namorada mora atualmente.

Caso está sob investigação. Em nota, a Polícia Civil informou que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) está encarregada das investigações.