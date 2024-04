Carreta tomba em viaduto, e carga de madeira cai sobre veículos em SP

Do UOL, em São Paulo

Uma carreta que transportava ripas de madeira tombou em um viaduto da Rodovia Anhanguera na noite do último domingo (28). A cena foi registrada por um motorista que passava pela Marginal Tietê, onde parte da carga caiu.

O que aconteceu

Com a batida, parte da carga caiu na Marginal Tietê, atingindo carros. O caminhão bateu contra a mureta e as madeiras caíram diretamente sobre dois veículos. Um vídeo mostra que alguns motoristas não conseguiram frear a tempo e acabaram passando por cima do material.

Uma pessoa ficou ferida. A vítima teve ferimentos leves e foi levada ao Hospital de Polvilho, na cidade de Cajamar, pelo resgate da CCR AutoBAn, concessionária da rodovia.

O trecho ficou interditado durante a madrugada para atendimento. A alça de acesso da Via Anhanguera para a Marginal Tietê, no sentido Dutra, foi liberada às 05h50 da segunda-feira. O acidente ocorreu às 22h42 do domingo. Não houve congestionamento na via durante esse período, segundo a concessionária.

Carreta tombou na altura do km 11,5 da Rodovia Anhanguera. A ocorrência foi na pista sul, no sentido capital. O motorista que gravou a cena estava na Marginal Tietê, no sentido da zona leste da capital, próximo à saída para Osasco.

O UOL tenta contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar Rodoviária para mais informações sobre a dinâmica do acidente. O texto será atualizado em caso de resposta.