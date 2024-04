Tesouro dos EUA espera tomar emprestado no 2º trimestre US$ 41 bi a mais que o antes previsto

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira, 29, relatório com dados atualizados sobre sua expectativa para tomada de empréstimos. Durante o segundo trimestre deste ano, ele espera tomar US$ 243 bilhões em dívida líquida em mãos privadas no mercado, a partir da permissão de que seu balanço de caixa no fim de junho estará em US$ 750 bilhões. A estimativa é US$ 41 bilhões superior à anunciada em janeiro, em grande medida devido a recebimento mais fraco de caixa, parcialmente compensado por um início mais forte de trimestre nesse balanço.

O Tesouro norte-americano informa também que, durante o terceiro trimestre, espera tomar emprestado US$ 847 bilhões em dívida no mercado privado, partindo da permissão de que seu balanço estará em US$ 850 bilhões ao final de setembro.

O órgão do governo dos EUA esclarece ainda que, no primeiro trimestre deste ano, tomou emprestado US$ 748 bilhões, terminando o trimestre com um balanço em dinheiro de US$ 775 bilhões. Em janeiro, o Tesouro havia estimado US$ 750 bilhões e US$ 775 bilhões, respectivamente, neste caso.