Wall Street fecha em alta em meio à expectativa sobre reunião do Fed

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, com Tesla e Apple na liderança após ganhos acentuados, com investidores atentos ao que o Federal Reserve dirá sobre as perspectivas da taxa de juros após sua reunião de política monetária desta semana.

Investidores esperam que o Fed mantenha a taxa básica inalterada, ao mesmo tempo em que adote um tom mais "hawkish" (agressivo contra a inflação).

As ações da Tesla dispararam 15,3%, depois que a fabricante de veículos elétricos fez progressos na obtenção da aprovação regulatória para lançar seu sistema avançado de assistência ao motorista na China, seu segundo maior mercado depois dos EUA.

A Apple ganhou 2,5% após um relatório de que a fabricante do iPhone havia renovado as discussões com a OpenAI sobre o uso da tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa da startup. A Bernstein elevou a recomendação das ações da Apple para "outperform".

Nove dos 11 setores do S&P 500 terminaram em alta, liderados por ações de consumo discricionário, serviços públicos, imóveis, materiais e industriais. Os papéis dos setores de serviços de comunicação e financeiro foram os que mais perderam.

"A questão mais importante do que os juros, porque eles não vão cortar esta semana, é o quanto o tom que eles vão falar será 'hawkish', porque eles já foram bastante 'hawkish'", disse Thomas Hayes, presidente do fundo de hedge Great Hill Capital.

Os mercados monetários estão precificando cerca de 35 pontos-base de cortes nos juros este ano, bem abaixo dos cerca de 150 pontos-base observados no início do ano, de acordo com a LSEG.

O Dow Jones subiu 0,38%, para 38.386,09 pontos. O S&P 500 ganhou 0,32%, para 5.116,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,35%, para 15.983,08 pontos.