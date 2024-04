Motorista usa falso carona para rodar em via rápida sem multa e se dá mal

Um motorista na Califórnia, nos Estados Unidos, apelou para a criatividade para trafegar com seu carro em uma faixa exclusiva para veículos com mais de um ocupante.

Ele simplesmente colocou um boneco no banco do passageiro - no entanto, o plano foi descoberto pela patrulha rodoviária local.

O que aconteceu

Um manequim com uma aparência realista foi usado por um motorista para que ele pudesse utilizar uma faixa para veículos com passageiros.

O manequim possuía máscara com cavanhaque, o que ajudou o motorista a enganar os policiais durante algum tempo. A tática só foi descoberta quando um policial o parou por outra infração.

A patrulha rodoviária da Califórnia disse: "o policial Kaplan fez uma parada policial neste veículo por cruzar linhas duplas contínuas, e percebeu que o motorista era o único ocupante do veículo com seu amigo de plástico".

A polícia reconheceu que, se não fosse pela segunda infração, não teria notado o que o homem fazia. "Temos de dizer que a aparência [do boneco] é bem realista, mas no final das contas... plástico é plástico."

