Fitch: inadimplência de títulos europeus de alto rendimento aumenta com juros altos persistindo

O custo crescente do capital está aumentando as taxas de inadimplência das empresas europeias, à medida que os juros mais elevados durante mais tempo continuam pesando sobre o serviço da dívida e os proporção de cobertura de juros, afirma a Fitch. Em relatório, a agência aponta que a taxa de inadimplência de títulos de alto rendimento dos mercados desenvolvidos nos últimos 12 meses na Europa aumentou para 1,8% em março de 2024, de 1,6% no mês anterior.

"Esperamos que as taxas de inadimplência dos títulos continuem aumentando no segundo trimestre em direção à nossa previsão de 4% para o final de 2024, tanto para empréstimos quanto para títulos", projeta a agência. "Nossa lista de títulos de preocupação com o mercado aumentou em março de 2024 para 5,9%, acima da participação de 3,4% em fevereiro de 2024", indica a Fitch.

A lista de empréstimos com preocupação com o mercado também teve um aumento mês a mês, de 2,5% para 3,1%.

"O aumento do volume nas listas de preocupações indica uma preocupação crescente sobre potenciais inadimplências futuras, consistente com a expectativa de que as taxas de inadimplência para obrigações e empréstimos atingirão a marca de 4%", afirma a Fitch.