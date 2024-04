Naufrágio de migrantes rumo à Itália deixa ao menos 8 mortos

LAMPEDUSA, 10 ABR (ANSA) - O naufrágio de uma embarcação de migrantes deixou ao menos oito mortos nesta quarta-feira (10), incluindo uma criança, em águas de Malta.

Outras 23 pessoas sobreviveram, sendo cinco mulheres. Segundo essas pessoas, ainda haveria um número indeterminado de desaparecidos. No entanto, as condições do mar foram consideradas proibitivas para as buscas.

Algumas das vítimas teriam morrido de hipotermia durante o trajeto do Norte da África rumo à ilha italiana de Lampedusa, através do Mar Mediterrâneo, a principal rota de entrada de migrantes forçados na União Europeia.

Com problemas de saúde, diversos dos sobreviventes foram encaminhados para cuidados médicos. (ANSA).

