Todos os bairros de São Paulo estão com epidemia de dengue, diz boletim

Do UOL, em São Paulo

Todos os bairros da cidade de São Paulo estão com epidemia de dengue, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

Jardim Paulista e Moema entraram para a lista de bairros em epidemia. Até a semana passada, os dois eram os únicos que ainda tinha menos de 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes — essa é a taxa usada para definir se uma região está em epidemia ou não. A Prefeitura divulga boletins semanais.

Bairro com maior taxa de casos de dengue é a Vila Jaguara, na zona oeste. Segundo a gestão municipal, a região tem mais de 10.500 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Moema, por sua vez, tem o menor índice: 304,1.

Casos de dengue na cidade subiram 21,5% em uma semana. O número saltou de 181.020 para 220.029 na comparação do boletim da última segunda-feira (22) com o desta segunda-feira (29).

Veja a taca de casos de dengue por bairro

JAGUARA: 10598,1 SÃO MIGUEL: 7039,2 SÃO DOMINGOS: 4569,6 ITAQUERA: 4561,4 GUAIANASES: 4156,7 JAÇANÃ: 4044,1 PERUS: 3921,5 VILA CURUÇÁ: 3832,4 VILA JACUI: 3568,8 ITAIM PAULISTA: 3321,1 ANHANGUERA: 3321,0 LAJEADO: 3266,6 TREMEMBÉ: 2783,8 VILA MARIA: 2708,8 VILA MEDEIROS: 2617,5 ERMELINO: 2597,8 LAPA: 2377,9 VILA LEOPOLDINA: 2374,2 PIRITUBA: 2291,6 PONTE RASA: 2265,3 JARDIM HELENA: 2189,5 SÃO RAFAEL: 2166,6 CACHOEIRINHA: 2095,8 JARAGUÁ: 2082,8 CIDADE TIRADENTES: 2073,4 SÃO MATEUS: 2066,5 TUCURUVI: 2047,7 PARQUE DO CARMO: 2035,1 SÃO LUCAS: 2024,6 CASA VERDE: 1932,0 JARDIM ANGELA: 1902,0 FREGUESIA DO Ó: 1879,3 JARDIM SÃO LUIZ: 1769,4 BUTANTÃ: 1752,0 CIDADE LIDER: 1749,7 CAMPO LIMPO: 1747,6 CAPÃO REDONDO: 1688,5 ALTO DE PINHEIROS: 1681,6 AGUA RASA: 1667,8 VILA GUILHERME: 1638,8 JOSÉ BONIFÁCIO: 1567,3 CANGAÍBA: 1543,4 LIMÃO: 1533,5 ARTUR ALVIM: 1487,0 BRASILÂNDIA: 1451,4 SAPOPEMBA: 1450,2 VILA SÔNIA: 1448,3 BARRA FUNDA: 1421,9 VILA MATILDE: 1410,9 PENHA: 1410,2 BOM RETIRO: 1405,1 VILA PRUDENTE: 1403,3 GRAJAÚ: 1373,7 IGUATEMI: 1347,2 RAPOSO TAVARES: 1299,4 CIDADE ADEMAR: 1225,9 ARICANDUVA: 1224,5 BELÉM: 1217,0 PERDIZES: 1189,5 SANTANA: 1185,7 RIO PEQUENO: 1179,9 PARELHEIROS: 1174,1 MANDAQUI: 1161,0 VILA FORMOSA: 1110,5 CIDADE DUTRA: 1054,1 JAGUARÉ: 1042,8 SANTA CECILIA: 960,6 BRÁS: 926,9 SOCORRO: 911,5 PINHEIROS: 903,7 CARRÃO: 889,8 IPIRANGA: 882,0 JABAQUARA: 828,7 PARI: 796,9 CAMBUCI: 762,3 SANTO AMARO: 758,9 SACOMÃ: 757,8 MORUMBI: 38,8 MOOCA: 736,7 VILA ANDRADE: 678,0 MARSILAC: 644,3 PEDREIRA: 638,4 TATUAPÉ: 633,1 ITAIM BIBI: 627,1 CURSINO: 607,9 CAMPO GRANDE: 573,1 BELA VISTA: 567,3 LIBERDADE: 559,0 SÉ: 550,6 CAMPO BELO: 550,1 CONSOLAÇÃO: 455,5 REPÚBLICA: 395,5 VILA MARIANA: 373,8 SAÚDE: 366,2 JARDIM PAULISTA: 329,0 MOEMA: 304,1

Cidade está em estado de emergência

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou decreto em março após a taxa de incidência chegar a 414 casos por 100 mil habitantes. Com o decreto, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) na capital paulista operar em horário estendido, até as 22h.

Cidade de São Paulo tem 105 mortes por dengue em 2024. Segundo a Secretaria da Saúde, até a semana passada, eram 67.