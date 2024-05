Comerciante do RS contesta Leite e defende doações: 'Vou vender pra quem?'

Com uma pá em mãos, Luiz Arthur Schneider, 59 anos, passou a tarde de quarta-feira (15) retirando a lama que invadiu a casa que alugava a amigos no município de Roca Sales, no Rio Grande do Sul. Aposentado, ele é dono de um comércio no interior do estado com a mulher, Rosely Schneider, 58.

Juntos, vendem pães, biscoitos e sorvetes. O casal morou em Roca Sales por 36 anos, mas há dois anos decidiu sair da cidade após uma enchente que atingiu o município. "Aqui sempre teve enchente, mas a água nunca tinha chegado dentro de casa, como aconteceu ano passado, e ultrapassado a casa, como aconteceu agora", diz Rosely.

Tu vê isso aí, tu não acredita, né? Meu pai tem 91 anos e ele diz que nunca viu isso. Nunca. Então tu imagina, né? Se eles, de idade, nunca viram, imagina nós, que somos novos

Rosely Schneider

15.mai.2024 - Rosely Schneider aponta para altura de onde enchente chegou em sua casa, em Roca Sales, no Rio Grande do Sul Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Casal tem recebido ajuda de conhecidos e de desconhecidos para se reestabelecer. "Estamos muito satisfeitos com os voluntários. Muitas pessoas estão doando coisas: cesta básica, produtos de limpeza. Até pessoas vieram ajudar a limpar", relata Luiz Schneider.

Questionado sobre a declaração do governador Eduardo Leite (PSDB), que em entrevista à BandNews FM afirmou estar receoso com a quantidade de doações que chegam ao Rio Grande do Sul, por avaliar que o comércio local poderia ser negativamente impactado, o vendedor Luiz discorda.

Para nós, é ótimo que a gente ganhe alguma coisa, a cesta básica e tal. Por que nós vamos vender pra quem? Muitos dos nossos clientes perderam casas ou foram atingidos. Não tem como a gente vender na caderneta. [Os clientes] não têm como pagar conta e coisas assim

Luiz Schneider

15.mai.2024 - Área de Roca Sales que tinha casas atualmente está destruída Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Após a declaração ser duramente criticada, Leite voltou atrás.

"Graças a Deus, estamos bem, com saúde. E o resto vamos conseguir de novo, né? Tem que ir", diz Rosely.

Veja como ajudar as vítimas de enchentes no RS

Organizações em todo o país que recebem doações para o Rio Grande do Sul pedem que as contribuições sejam principalmente de água mineral engarrafada, produtos de higiene pessoal, colchões, cobertores e roupas de cama; além de roupas infantis, alimentos não perecíveis, cestas básicas fechadas e ração para pets.

Lançado após a enchente que atingiu o Vale do Taquari em setembro de 2023, o site SOS Rio Grande do Sul foi reformulado e é atualizado frequentemente com os itens mais necessários para doação. Consulte para saber o que, como e onde doar.