Grêmio perde em casa para o Huachipato e é lanterna no Grupo C da Libertadores

O Grêmio começou a se complicar no Grupo C da Copa Libertadores-2024 ao sofrer a segunda derrota em dois jogos, desta vez diante do Huachipato, do Chile, por 2 a 0 nesta terça-feira (9), em Porto Alegre.

Embora tenha criado inúmeras chances de gol, o time gaúcho foi superado pela eficácia dos chilenos, que conquistaram os três pontos com golaços do lateral Felipe Loyola (13') e do meio-campista uruguaio Gonzalo Montes nos acréscimos do primeiro tempo (45'+6).

O revés deixa a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi na lanterna da chave, depois de ter perdido na semana passada na estreia para o The Strongest (2 a 0), na Bolívia.

Comandado pelo técnico argentino Javier Sanguinetti, o Huachipato lidera com quatro pontos, após esta vitória e o ponto conquistado na estreia em casa com um empate em 1 a 1 diante do Estudiantes, da Argentina.

Os argentinos (segundo colocado, com quatro pontos) venceram o time boliviano (terceiro, com três) por 2 a 1, em duelo disputado simultaneamente em La Plata.

O Grêmio, três vezes campeão da Libertadores, tem agora pouca margem de manobra e tentará reagir na visita ao Estudiantes, tetracampeão do torneio, daqui a duas semanas. Já o Huachipato receberá o The Strongest.

--- Ficha técnica:

Estádio: Arena do Gremio (Porto Alegre)

Árbitro: Leodán González (URU)

Gols:

Huachipato: Loyola (13), Montes (45+6)

Cartões amarelos:

Grêmio: Costa (45'+2), Cristaldo (67')

Huachipato: Silva (35'), Gazzolo (45'+2), Martínez (60')

Escalações:

Grêmio: Agustín Marchesín - João Pedro, Pedro Geromel (cap.) (Pepê 46'), Rodrigo Ely, Mayk da Silva Ferreira (Cuiabano 35') - Mathías Villasanti, Eduardo Queiroz, Cristaldo (Pavon 74') - Everton Galdino (Gustavo Gomes 46'), Diego Costa, Soteldo (Nathan Fernandes 74'). Técnico: Renato Portaluppi.

Huachipato: Martín Parra - Benjamín Gazzolo (cap.), Felipe Loyola, Renzo Malanca, Leandro Díaz, Gonzalo Montes - Santiago Silva, Julián Brea (Maximiliano Gutiérrez 68') - Cris Martínez (Claudio Torres 90+4), Maximiliano Rodríguez (Sebastián Saez 89'), Jeisson Vargas (Jimmy Martínez 46'). Técnico: Javier Sanguinetti.

