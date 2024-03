Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 79,4 em março (final)

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 76,9 em fevereiro a 79,4 na leitura final de março, informou a própria instituição nesta quinta-feira. O resultado contrariou a leitura preliminar e as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que previam recuo a 76,7 no período. As expectativas para a inflação em 12 meses caíram em 10 pontos-base, de 3,0% em fevereiro a 2,9% em março. Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação recuaram de 2,9% a 2,8%. Ambas as expectativas de curto e longo prazo vieram abaixo das estimativas preliminares, que previam estabilidade em março.