Ucrânia recua de três vilarejos à medida que front oriental se agrava, diz comandante

Por Dan Peleschuk e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O principal comandante da Ucrânia disse no domingo que as tropas de Kiev, em menor número, haviam recuado para novas posições a oeste de três vilarejos no front oriental, onde a Rússia concentrou forças significativas em vários locais.

A declaração do coronel-general Oleksandr Syrskyi refletiu a deterioração da posição da Ucrânia no leste, que Kiev espera poder estabilizar assim que receber armas dos Estados Unidos, sob um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares aprovado na última semana.

"A situação no front piorou", escreveu ele no aplicativo Telegram, descrevendo as áreas "mais difíceis" como a oeste da ocupada Maryinka e a noroeste de Avdiivka, a cidade capturada pelas forças russas em fevereiro.

As tropas de Kiev, segundo ele, assumiram novas posições a oeste das aldeias de Berdychi e Semenivka, ambas ao norte de Avdiivka, e Novomykhailivka, mais ao sul, perto da cidade de Maryinka.

"Em geral, o inimigo obteve certos sucessos táticos nessas áreas, mas não conseguiu obter vantagens operacionais", disse Syrskyi, acrescentando que a Rússia havia enviado quatro brigadas para o ataque.

A declaração não mencionou a situação de Novobakhmutivka, outro vilarejo próximo a Berdychi, que o Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que suas forças haviam capturado.

As tropas de Moscou vêm avançando lentamente desde a captura da cidade bastião de Avdiivka, aproveitando a escassez ucraniana de projéteis de artilharia e pessoal.

Mapas online do campo de batalha produzidos por analistas de inteligência de código aberto sugerem que eles avançaram mais de 15 km na direção da vila de Ocheretyne desde a captura de Avdiivka.

Mais à frente, a cidade de Chasiv Yar, controlada por Kiev, é um importante campo de batalha emergente devido à sua posição em um terreno elevado que pode servir como porta de entrada para as cidades de Kostiantynivka, Sloviansk e Kramatorsk.

Syrskiy descreveu Chasiv Yar e o vilarejo de Ivanivske, a nordeste, como os "pontos mais quentes" nessa parte do front. O Ministério da Defesa da Rússia disse que havia repelido os contra-ataques ucranianos perto de Chasiv Yar.