Athletico-PR faz 2 a 0 no Palmeiras e retoma liderança do Brasileirão

No outro jogo da tarde de domingo pelo Brasileirão, Fortaleza e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1, no Castelão, em Fortaleza. Ambos os gols foram marcados na primeira etapa. Aos 9, Pochettino recebeu pela direita e fuzilou o goleiro John, abrindo o placar para a equipe da casa. Aos 40, após cobrança de escanteio pela direita, Danilo Barbosa subiu mais alto e completou de cabeça para igualar para o Botafogo. O ponto somado no Ceará levou o Alvinegro provisoriamente à terceira posição, com 11 pontos, enquanto o Tricolor cearense soma sete, momentaneamente em 11º lugar.