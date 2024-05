PF prende 6 jovens que ingeriram cápsulas de cocaína no Aeroporto do Galeão

Do UOL, no Rio

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta sexta (10), seis jovens brasileiros que ingeriram cocaína em cápsulas e tentavam embarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os presos — três mulheres e três homens com idades de 20 a 28 anos, sendo quatro cearenses, um mineiro e um carioca — pretendiam embarcar no mesmo voo comercial para Londres. As identidades não foram divulgadas.

Durante fiscalização de rotina, com base em informações de inteligência e auxílio de equipamentos, os policiais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto do Galeão identificaram a droga ingerida em centenas de cápsulas, efetuando, assim, as prisões em flagrante.

Sob a custódia da PF, os presos foram encaminhados ao hospital e, até a manhã de hoje, expeliram 629 cápsulas, que foram apreendidas.

Os jovens permanecem hospitalizados até que todas as cápsulas sejam expelidas, para depois serem encaminhados ao sistema prisional. Eles responderão pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos.