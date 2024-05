Erdogan diz que EUA e Europa não fazem o suficiente para pressionar Israel a aceitar trégua em Gaza

ANCARA (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse neste domingo que os Estados Unidos e os países europeus não estavam fazendo o suficiente para pressionar Israel a concordar com um cessar-fogo em Gaza, após a decisão do grupo militante palestino Hamas de aceitar uma proposta de trégua.

A Turquia denunciou os ataques de Israel a Gaza, apelou a um cessar-fogo imediato e criticou o que chama de apoio incondicional a Israel por parte do Ocidente.

Ancara suspendeu todo o comércio com Israel e disse que decidiu aderir à iniciativa da África do Sul de julgar Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ).

Falando a acadêmicos muçulmanos em Istambul, Erdogan disse que o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo do Qatar e do Egipto em um "passo no caminho para um cessar-fogo duradouro", mas o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não queria que a guerra terminasse.

“A resposta do governo de Netanyahu foi atacar as pessoas inocentes em Rafah”, disse ele, referindo-se à cidade de Gaza que Israel tem como alvo. "Tornou-se claro quem está do lado da paz e do diálogo e quem quer que os confrontos continuem e mais derramamento de sangue”.

"E Netanyahu viu alguma reação séria por seu comportamento mimado? Não. Nem a Europa nem a América mostraram uma reação que forçaria Israel a um cessar-fogo."

O chefe da inteligência de Erdogan, Ibrahim Kalin, reuniu-se com líderes do Hamas em Doha no domingo para discutir negociações de cessar-fogo e o acesso de ajuda humanitária a Gaza, disse uma fonte de segurança turca.

A conduta militar de Israel em Gaza tem estado sob crescente escrutínio nas últimas semanas, à medida que aumenta o número de mortos civis e a devastação no enclave.

O ataque planejado a Rafah, que abriga cerca de 1,4 milhões de palestinos, em sua maioria deslocados pela guerra, ajudou a alimentar as tensões mais profundas nas relações entre Israel e o seu principal aliado, Washington, em gerações.

Ancara saudou na sexta-feira o apoio da Assembleia Geral das Nações Unidas à candidatura palestina para se tornar membro pleno da ONU. Erdogan apelou no domingo aos países que não reconhecem um Estado soberano palestino para o fazerem após a votação, mas criticou Washington e outros que votaram contra.

“Vimos que os países que nos ensinam sobre direitos humanos e liberdades em todas as oportunidades apoiam abertamente aqueles que massacraram 35 mil habitantes de Gaza”, disse ele, citando dados do Ministério da Saúde de Gaza. “Vimos que aqueles que até ontem diziam que o direito de protestar era sagrado não podem tolerar manifestações que apoiam a Palestina”.

(Por Tuvan Gumrukcu; reportagem adicional por Ece Toksabay)