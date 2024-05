RS tem 447 municípios atingidos pelas enchentes, diz Defesa Civil

O Rio Grande do Sul tem 447 municípios atingidos pelas enchentes que assolam o estado desde o final de abril. As informações foram divulgadas em boletim da Defesa Civil, na noite deste domingo (12). No início do dia, o número era de 446 municípios.

O que aconteceu

Número de desalojados aumentou desde o boletim das 12h, passando de 538.284 para 538.743. Porém, houve redução no número de pessoas em abrigos. Agora, são 81.200 acolhidas.

Boletim ainda mostra 2.115.703 pessoas afetadas pelas fortes chuvas no RS. Segundo o órgão estadual, há 806 feridos, 125 desaparecidos e 143 mortes confirmadas.

Foram resgatados 76.399 e 10.555 animais. Há um efetivo de 27.589 agentes nas ruas, além de 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Chuvas não param, e rios sobem

Rádios veiculando alertas de evacuação a pedido de prefeituras do interior, rios voltando a subir e deslizamento causando morte na serra. O Rio Grande do Sul volta a sentir as consequências da chuva que voltou na sexta-feira (10) à noite e não parou.

Ruas de Lajeado (RS) que estavam secas, por exemplo, estão inundadas outra vez. O trabalho de limpeza que moradores haviam começado se mostrou inútil porque a parte da cidade que eles moram foi tomada pela água novamente.

Nas últimas 24 horas choveu de forma intensa. Foram 120 milímetros de precipitação na serra e região metropolitana de Porto Alegre.

O Guaíba ilustra bem o momento do Rio Grande do Sul. Até a semana passada, a maior enchente da história de Porto Alegre era a de 1941. Este recorde permaneceu válido por 83 anos. Ocorre que a nova marca história será batida em menos de 7 dias se a previsão dos hidrólogos estiver correta.