Bebê gêmea que caiu de barco durante resgate é encontrada morta no RS

A bebê Agnes da Silva Vicente, de sete meses, foi encontrada morta hoje em Canoas (RS). Ela estava desaparecida desde o dia 4 de maio, quando o barco em que estava com a família virou durante o resgate no município, atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Gabrielli Rodrigues da Silva, 24, confirmou nas redes sociais a morte de Agnes, uma de suas filhas gêmeas. A bebê estava desaparecida desde que caiu na água após ter virado o barco onde a família estava ao ser resgatada.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo da bebê foi encontrado. Gabrielli e o pai das meninas, Allisson, publicaram textos no Instagram se despedindo da filha. Os dois chamaram Agnes pelo apelido de "miss simpatia".

Os pais postaram fotos de Agnes com a gêmea, Ágahta, que foi resgatada. A foto publicada por Gabrielli tem uma foto de Ágatha ao lado das roupas e de um brinquedo da irmã, ausente na imagem.

Agora este vazio da foto vai ser eterno, agora a saudade e a lembrança vão fazer morada. Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor, porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça?

Gabrielli da Silva, em texto após a morte da filha Agnes

Durante resgate, mãe achou que filha tinha sido salva

Mãe só descobriu desaparecimento da filha ao chegar a abrigo. Segundo contou ao UOL, ela alertou ao resgate de que só uma de suas filhas, a gêmea Ágatha, tinha sido retirada das águas, mas disseram a ela que Agnes estava em outro barco.

No Instagram, Gabrielli afirmou que não culpa ninguém pela perda da filha. No texto em que se despediu da filha, ela chamou de heróis os que ajudaram no resgate.