Para 55%, Lula não merece ser reeleito em 2026, aponta Quaest

Do UOL, em São Paulo

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (13) pela Genial/Quaest aponta que, para maioria dos entrevistados, o presidente Lula (PT) não merece ser reeleito para o cargo em 2026.

O que aconteceu

55% dos entrevistados responderam que Lula não merece mais uma chance no cargo em 2026. Outros 42% avaliam que o petista merece uma nova chance e 3% não sabem ou não responderam.

Lula tem menos apoio no eleitorado masculino, mais jovem e de renda mais alta. Entre os homens, 59% são contra um novo mandato, 38% são favoráveis e 3% não responderam. Na faixa etária de 16 a 34 anos, são 57% contrários à reeleição, 39% a favor e 4% não responderam.

A faixa de renda mais avessa ao petista é a que ganha mais de cinco salários mínimos. Nela, 66% dos entrevistados acham que Lula não merece ser reeleito, 29% avaliam que ele merece e 5% não sabem ou não responderam. Já entre os que ganham até dois salários mínimos, 54% dizem que Lula merece um novo mandato, 43% afirmam que não e 3% não sabem ou não responderam.

O pior cenário para o petista é no Sudeste. Na região, 63% avaliam que ele não merece um novo mandato, contra 33% que dizem que sim e 4% que não sabem ou não responderam. O petista também teve desvantagem no Sul (59% são contra a reeleição e 39% a favor) e nas regiões Norte e Centro-Oeste, que aparecem juntas na pesquisa (58% a 37% contra a reeleição).

Lula teve mais apoio no Nordeste. Na região, 60% responderam que ele merece um novo mandato, 38% que não e 2% não sabem ou não responderam.

Apoio foi maior entre idosos

O maior apoio a Lula vem de fatias tradicionais do eleitorado do petista. A taxa dos que acham que ele merece a reeleição foi maior entre mulheres (45%) do que homens (38%) e que têm escolaridade até o ensino fundamental (54%).

Lula tem mais apoio entre idosos do que nas outras faixas etárias. Entre os participantes com 60 anos ou mais, 48% acham que ele merece a reeleição, 48% dizem que não e 4% não sabem ou não responderam. Já entre os mais jovens, de 16 a 34 anos, 57% não acham que ele mereça ficar no cargo e 39% acham que sim, enquanto 4% não sabem ou não responderam.

A pesquisa mostra Lula com números melhores do que os de Bolsonaro para 2026. Em relação às próximas eleições presidenciais, 47% afirmam que votariam no petista, contra 49% que não votariam, 2% que não o conhecem e 2% que não responderam. Para Bolsonaro, 39% votariam, 54% não votariam, 5% não o conhecem e 2% não responderam.

A pesquisa foi feita de 2 a 6 de maio por meio de 2.045 entrevistas presenciais. O nível de confiança é 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.