Quaest: Michelle e Tarcísio são favoritos para substituir Bolsonaro em 2026

Uma pesquisa quantitativa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (13) mostra a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como os favoritos para disputar as eleições de 2026 caso Jair Bolsonaro (PL) não possa concorrer.

O que aconteceu

A pesquisa Quaest aponta Michelle e Tarcísio em empate técnico. Na pergunta "quem seria melhor para enfrentar Lula em 2026 se Bolsonaro não puder concorrer?", Michelle foi lembrada por 28% dos entrevistados, contra 24% de Tarcísio. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Outros três governadores foram citados como alternativas a Bolsonaro. A pesquisa apontou 10% para Ratinho Júnior (PSD), do Paraná; 7% para Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; e 5% para Ronaldo Caiado (União), de Goiás. Outros 26% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responderam.

Tarcísio foi o mais lembrado no Sudeste, enquanto Michele liderou nas demais regiões. Ela ficou à frente do governador no Nordeste (31% a 20%), no Sul (26% a 18%) e nas regiões Norte e Centro-Oeste, que aparecem juntas (33% a 16%). Já no Sudeste, 33% apontam Tarcísio como melhor substituto de Bolsonaro em 2026, contra 23% para Michelle.

Lula é mais lembrado que Tarcísio, mas só fica à frente no NE

Lula aparece em vantagem na pesquisa em comparação com Tarcísio. A Quaest perguntou em quem o entrevistado votaria caso Bolsonaro escolhesse Tarcísio como candidato. Nesta pergunta, 46% disseram que votariam em Lula, contra 40% que preferem Tarcísio. Outros 8% disseram que votariam em branco ou nulo e 6% não responderam.

O Nordeste foi a única região em que Lula venceu na comparação. Apesar de ter ficado atrás do presidente a nível nacional, Tarcísio teve mais apoio no Sul (46% a 41%) e no Sudeste (45% a 39%). No Norte/Centro-Oeste (43% a 40%) houve empate técnico. No Nordeste, Lula ficou à frente por 66% a 25%.

Tarcísio tem mais preferência que Lula entre homens, evangélicos e de alta renda. Ele ficou à frente de Lula entre homens (46% a 43%), mas o petista teve mais apoio das mulheres (50% a 33%). O governador teve vantagem entre evangélicos (50% a 33%), mas Lula ficou à frente entre católicos (54% a 34%). Tarcísio liderou entre os que ganham mais de cinco salários mínimos (50% a 36%), mas o petista teve mais apoio na faixa de até dois salários mínimos (58% a 27%).

A pesquisa foi feita de 2 a 6 de maio por meio de 2.045 entrevistas presenciais. O nível de confiança é 95%.