Elon Musk visita China enquanto Tesla busca implantar tecnologia de direção autônoma

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, chegou a Pequim no domingo em uma visita não anunciada em que deve se reunir com autoridades seniores para discutir o lançamento do software Full Self-Driving e a permissão para transferir dados para o exterior, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

A mídia estatal chinesa informou que ele teve encontro com o primeiro-ministro Li Qiang em Pequim, durante o qual Li disse a Musk que o desenvolvimento da Tesla na China pode ser considerado um exemplo bem-sucedido de cooperação econômica e comercial entre os Estados Unidos e a China.

Musk confirmou sua reunião com o primeiro-ministro no domingo com uma publicação na plataforma de mídia social X.

"É uma honra me encontrar com o primeiro-ministro Li Qiang. Nós nos conhecemos há muitos anos, desde os primeiros dias em Xangai", postou Musk, com uma foto com o primeiro-ministro.

A Tesla chegou a um acordo com as autoridades chinesas para uma fábrica em Xangai, sua primeira fora dos EUA, em 2018.

A fabricante de veículos elétricos dos EUA lançou o Full Self-Driving, ou FSD, a versão mais autônoma de seu software Autopilot, há quatro anos, mas ainda não o disponibilizou na China, seu segundo maior mercado global, apesar de os clientes insistirem para que o faça.

Musk disse este mês que a Tesla pode disponibilizar o FSD para os clientes na China "muito em breve", em resposta a uma consulta no X.

Montadoras chinesas rivais, como a Xpeng, têm procurado obter vantagem sobre a Tesla lançando um software semelhante.

Musk está tentando obter aprovação para transferir dados coletados no país para o exterior para treinar algoritmos para suas tecnologias de direção autônoma, disse a fonte.

Desde 2021, a Tesla tem armazenado todos os dados coletados por sua frota chinesa em Xangai, conforme exigido pelos órgãos reguladores chineses, e não transferiu nenhum deles de volta para os Estados Unidos.

A visita de Musk à China, relatada pela primeira vez pela Reuters, não foi sinalizada publicamente e a pessoa falou sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a mídia. A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A emissora estatal chinesa CCTV, em sua reportagem sobre a reunião de Musk com Li, não disse se os dois haviam discutido o FSD ou dados.

Musk também se reuniu com Ren Hongbin, um funcionário do governo que dirige o Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional, o organizador do salão do automóvel de Pequim, informou a mídia estatal.

"É bom ver os veículos elétricos progredindo na China. Todos os carros serão elétricos no futuro", disse Musk em um vídeo publicado nas mídias sociais por um usuário afiliado à mídia estatal.

A viagem de Musk ocorre pouco mais de uma semana depois que ele cancelou uma visita planejada à Índia para se reunir com o primeiro-ministro Narendra Modi, citando "obrigações muito pesadas da Tesla".

A empresa disse este mês que demitiria 10% de sua força de trabalho global, no momento em que está enfrentando queda nas vendas e a intensificação da guerra de preços dos veículos elétricos liderada pelas marcas chinesas.

