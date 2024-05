Vídeo: Helicóptero da PM bate em placa de trânsito durante pouso em GO

Um helicóptero da PM (Polícia Militar) de Goiás atingiu uma placa de trânsito durante um pouso em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, neste sábado (11).

O que aconteceu

Incidente ocorreu durante comemoração do aniversário da cidade. A aeronave da PM fazia parte da operação de apoio durante o desfile cívico que celebrava os 102 anos de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a PM, as pás do rotor principal do helicóptero Falcão 1 atingiram a placa. O impacto teria forçado o piloto a fazer um pouso de emergência na Avenida de Furnas, no Setor Araguaia.

O helicóptero precisou ser guinchado de volta à base. Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido no acidente.

A polícia afirmou que abriu procedimentos para investigar o caso. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) será responsável por avaliar as circunstâncias do acidente, por meio de procedimentos administrativos e aeronáuticos.

O UOL entrou em contato com o Cenipa e a Secretaria de Segurança Pública do estado, mas, em ambos os casos, não obteve resposta. A matéria será atualizada caso haja retorno.