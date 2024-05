Quatro membros da mesma família são encontrados mortos abraçados no RS

Quatro membros de uma mesma família foram encontrados mortos e abraçados uns aos outros em Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul, vitimados pelas chuvas que atingem o estado.

O que aconteceu

No total, cinco pessoas da mesma família morreram. Ao UOL, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que foram localizados abraçados a mãe, dois filhos, entre eles uma adolescente de 13 anos, e a esposa do filho mais velho. O patriarca da família também foi achado sem vida em um outro cômodo do imóvel.

Familiares foram achados sob a terra após a casa em que estavam ser atingida por um deslizamento de cerca de 300 metros. O resgate foi feito por militares do Corpo de Bombeiros catarinense que estão ajudando nos resgates às vítimas das enchentes no estado vizinho.

Vítimas morreram soterradas e a casa ficou totalmente destruída. De acordo com os bombeiros, os corpos dos familiares foram retirados da terra no último dia 5. Os militares acreditam que eles já estavam mortos há alguns dias, mas o resgate demorou para chegar ao local por causa das dificuldades para acessar o terreno em que o imóvel está localizado, no interior da cidade. No total, o trabalho de resgate dos corpos durou cerca de 12 horas.

Os nomes das vítimas não foram revelados. Também não foi informado se os corpos já foram sepultados.

Roca Sales precisará 'mudar de lugar'

Pessoas atravessam estrada destruída pelas enchentes em Roca Sales, no Rio Grande do Sul Imagem: REUTERS/Diego Vara

Localizado a 143 km de Porto Alegre, Roca Sales é uma pequena cidade com cerca de 10.418 habitantes, segundo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado em 2022.

A cidade é uma das mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nos últimos oito meses, o município enfrentou três grandes eventos climáticos ligados a fortes chuvas. Agora, com o atual cenário de calamidade enfrentado pelo estado, Roca Sales precisará ser reconstruída e "mudar de lugar".

Roca Sales precisará construir casas em novos bairros. De acordo com o prefeito da cidade, Amilton Fontana (MDB), não adianta reerguer os prédios públicos e as moradias da população nos mesmos endereços de antes, porque há riscos de serem destruídos novamente em novas enchentes.

Estimativa de que até 50% da cidade mude de endereço. Prefeitura deverá fazer um estudo para identificar uma área segura para construir novas habitações e prédios públicos, como escolas, indústrias, hospital e a sede da gestão municipal.

Roca Sales fica às margens do Rio Taquari, que está acima do nível de sua capacidade de transbordamento. O Taquari começou a subir no final do mês passado, quando fortes chuvas começaram a atingir o estado.

Enchentes do RS deixaram 143 mortos

Desalojados passam de 500 mil. Segundo o boletim mais recente do governo estadual, às 9 horas deste domingo (12), mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas cheias.

A tragédia soma 143 mortos, 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas. Segundo o boletim, outras 76.399 foram resgatadas das cheias.

Chuvas no estado

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.

Região de Porto Alegre tem risco de deslizamentos. Segundo a previsão do Cemaden, pode haver principalmente "quedas de barreira" à margem de estradas e agravamento de deslizamentos que já se iniciaram.

A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8ºC na quarta.