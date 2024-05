Universitários nigerianos são resgatados após sequestro

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - As forças de segurança nigerianas resgataram estudantes sequestrados de uma universidade no estado de Kogi, no norte, juntamente com outras vítimas detidas pelos sequestradores, disseram o exército e o governo estadual neste domingo.

O comissário de informação de Kogi, Kingsley Femi Fanwo, disse que as forças de segurança estiveram envolvidas em um tiroteio com a gangue armada que executou o sequestro de quinta-feira na Universidade de Ciência e Tecnologia de Confluence.

O estado recorreu à ajuda de caçadores locais que conhecem o terreno de Kogi, e um agente de segurança e um caçador ficaram feridos.

O exército nigeriano afirmou num comunicado separado que soldados, outros agentes de segurança e vigilantes locais se envolveram em uma ”troca de tiros violenta” com os sequestradores.

“O poder de fogo superior dos soldados fez com que os sequestradores abandonassem nove dos estudantes sequestrados, que foram posteriormente resgatados”, disse o exército.

(Por Ahmed Kingimi em Maiduguri e Camillus Eboh em Abuja)