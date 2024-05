Incêndio florestal descontrolado no Canadá força evacuação de milhares de moradores

TORONTO (Reuters) - O primeiro grande incêndio florestal da temporada segue ocorrendo no oeste do Canadá, enquanto os bombeiros tentam controlar o incêndio que se espalha rapidamente e as autoridades evacuam uma cidade na Colúmbia Britânica, aconselhando os moradores de um centro petrolífero em Alberta a se prepararem para partir.

Alberta informou que o incêndio florestal era extremo e fora de controle, ocorrendo a 16 quilômetros a sudoeste de Fort McMurray e espalhado por 1.992 hectares de terra, quase o dobro do relatado anteriormente.

Na Colúmbia Britânica, milhares de residentes do Município Regional das Montanhas Rochosas do Norte e das Primeiras Nações de Fort Nelson foram convidados a evacuar enquanto o incêndio se espalhava por 1.696 hectares.

O prefeito do município regional das Montanhas Rochosas do Norte, Rob Fraser, em uma entrevista à televisão, disse que a maioria dos 3.500 residentes que vivem em Fort Nelson e nos arredores foram evacuados.

Fraser disse que o incêndio foi iniciado por uma árvore que caiu sobre uma linha de energia devido a fortes ventos.

Cinco equipes de bombeiros florestais, nove helicópteros e aviões-tanque trabalharam no incêndio no sábado. As autoridades de Alberta esperam que temperaturas mais amenas à noite devam retardar o comportamento dos incêndios florestais.

As operações continuaram na noite de sábado com helicópteros de visão noturna e equipamentos pesados.

Alertas de evacuação estavam em vigor para Fort McMurray, Saprae Creek Estates e expandidos para Gregoire Lake Estates e parque insdustrial Rickards Landing na noite de sábado.

Embora não haja risco imediato para estas comunidades, o alerta garante que os residentes estão preparados para evacuar se as condições mudarem.

A fumaça em Fort McMurray no sábado vinha de incêndios no norte da Colúmbia Britânica, disse Alberta.

A Environment Canada emitiu uma declaração especial sobre a qualidade do ar que se estende da Colúmbia Britânica a Ontário neste domingo.

O governo federal alertou que o Canadá enfrenta outra temporada “catastrófica” de incêndios florestais, pois prevê temperaturas de primavera e verão acima do normal em grande parte do país, impulsionadas pelas condições climáticas do El Nino.

O Canadá viveu um dos seus invernos mais quentes, com pouca ou nenhuma neve em muitas áreas, aumentando os temores de um verão quente provocando incêndios em florestas e áreas selvagens em meio à atual seca.

Em 2016, mais de 80 mil pessoas foram evacuadas de Fort McMurray quando um incêndio queimou milhares de casas e edifícios.

