Pelo menos 23 membros das forças civis são mortos no norte da Nigéria

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Pelo menos 23 membros da força-tarefa conjunta civil da Nigéria foram mortos no sábado em ataques separados de militantes e de uma gangue armada que realiza sequestros no norte, disseram duas autoridades locais neste domingo.

No Estado de Borno, coração de uma insurgência islâmica, supostos combatentes do Estado Islâmico da Província da África Ocidental (ISWAP) usaram um dispositivo explosivo improvisado para detonar um veículo que transportava a equipe da Força-Tarefa Conjunta Civil (CJTF), disse um líder da força local.

A CJTF foi formada pela primeira vez em 2013 para proteger as comunidades no nordeste da Nigéria e ajudar os militares a combater o Boko Haram e, mais tarde, o ISWAP, que é uma ramificação. Desde então, a força foi estendida a outros Estados do norte que enfrentam gangues armadas.

Tijjanima Umar, presidente da CJTF na região de Gamboru Ngala, perto da fronteira com Camarões, disse que uma equipe estava viajando para Maiduguri, capital do Estado de Borno, quando passaram por cima do explosivo.

"Quando a mina explodiu, nove deles morreram instantaneamente... outras duas pessoas tiveram ferimentos graves e foram imediatamente levadas ao hospital para tratamento", disse Umar à Reuters por telefone.

Os militares nigerianos não foram encontrados imediatamente para comentar o caso.

Embora severamente restringidos pelas forças de segurança nigerianas, o Boko Haram e o ISWAP continuam realizando ataques mortais contra civis e militares.

No Estado de Soko, 14 membros da CJTF foram mortos e vários estavam desaparecidos após uma emboscada feita por homens armados no sábado, disse à Reuters o comandante setorial da força-tarefa, Ismail Haruna.

Haruna disse que os membros da CJTF foram mortos na região do governo local de Isa, em Sokoto, onde invadiram e destruíram um acampamento pertencente a um conhecido líder de gangue armada de sequestros.

A gangue rapidamente se reagrupou e emboscou a CJTF enquanto voltavam para a capital do Estado de Sokoto, acrescentou ele.