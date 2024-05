Confiança dos investidores alemães atinge pico de dois anos em maio

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores alemães melhorou mais do que o esperado em maio, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira.

O índice de sentimento econômico subiu para 47,1 pontos, de 42,9 em abril. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 46,0 em maio.

"Após o crescimento mais forte do que o esperado da economia alemã no primeiro trimestre de 2024, tanto a avaliação da situação atual quanto as expectativas econômicas se tornaram mais favoráveis", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

A avaliação da situação econômica na Alemanha subiu de -79,2 pontos no mês anterior para -72,3 pontos em maio.

Os sinais de uma recuperação econômica estão crescendo, reforçados por uma melhor avaliação da zona do euro como um todo e da China como um importante mercado de exportação, acrescentou Wambach.

"O aumento do otimismo se reflete, em particular, na alta acentuada das expectativas para o consumo doméstico, seguido pelos setores de construção e maquinário", disse Wambach.

(Reportagem de Maria Martinez)