São Leopoldo tem 100 mil pessoas fora de casa; Rio dos Sinos volta a subir

A cidade de São Leopoldo tem pelo menos 100 mil moradores fora de suas casas devido às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Chuvas impactam diretamente cerca de 180 mil pessoas, segundo a prefeitura de São Leopoldo. Do total de afetados, 100 mil moradores tiveram que deixar suas residências e buscar moradia nas casas de parentes, amigos e conhecidos, enquanto cerca de 12 mil estão abrigados em alojamentos espalhados pela cidade.

Prédios públicos embaixo d'água. Dezenas de escolas e unidades básicas de saúde de São Leopoldo continuam inundados. Para atender a população em questões emergenciais de saúde, a prefeitura ampliou a atuação com 14 unidades básicas e hospital de campanha e pelo menos três pontos de atendimento permanentes em albergues.

Trânsito na BR-116 em São Leopoldo está parado para veículos de passeio. Boletim divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes na noite da segunda-feira (13), informou que somente estão autorizados a trafegar pela BR-116 veículos de emergência e caminhões de abastecimento. A rota alternativa para veículos de passeio, no momento, é pela Lomba Grande, com destino a Novo Hamburgo e outras cidades do Vale dos Sinos.

Rio dos Sinos volta a subir

O aumento no nível das águas no Rio dos Sinos voltou a deixar em alerta cidades que ficam localizadas nas imediações do rio. Entre as prefeituras que emitiram alerta para os moradores estão São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Nível da água voltou a subir no sábado (11). De acordo com a prefeitura de Novo Hamburgo, no final da tarde de ontem, o nível do Rio dos Sinos estava em 7m36cm, com previsão de alta. A prefeitura emitiu alerta para risco de inundações e pediu que moradores retirados de áreas de risco não voltem para casa. Moradores de três bairros da cidade também foram orientados do risco de deslizamento pelo solo encharcado.

A gestão de São Leopoldo informou que o volume das águas dos Sinos está subindo cerca de 2,5 cm por hora nas imediações da cidade e não descartou a possibilidade de novas enchentes. "Pedimos a população que porventura voltou para [suas] casas porque as águas baixaram, que voltassem para os abrigos para que a gente não tivesse nenhum problema de resgate emergencial como tivemos no passado. O rio vai continuar subindo e esperamos que [nesta] terça-feira (14) ou quarta-feira (15) possamos ter notícias melhores", disse prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT).

Estado tem 147 mortes confirmadas

Além dos óbitos, há 127 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil na noite da segunda.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há 538.245 desalojados e 77.405 pessoas em abrigos.