Catar afirma que Gaza não recebe 'nenhuma' ajuda humanitária desde 9 de maio

"Nenhuma" ajuda humanitária conseguiu entrar na Faixa de Gaza desde 9 de maio, quando Israel lançou uma ofensiva terrestre em Rafah, no extremo sul do território palestino, afirmou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

"Os nossos irmãos na Faixa de Gaza não recebem qualquer ajuda desde 9 de maio, e isto é uma indicação da perpetuação da catástrofe humanitária na Faixa de Gaza", disse o porta-voz da Chancelaria, Majed al Ansari, em uma conferência de imprensa em Doha.

