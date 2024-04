Israel concordou em ouvir preocupações dos EUA antes de qualquer movimento em Rafah, diz Casa Branca

(Reuters) - Israel concordou em ouvir as preocupações e pensamentos dos Estados Unidos antes de lançar uma invasão na cidade fronteiriça de Rafah, em Gaza, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, no domingo.

As Forças Armadas de Israel estão prontas para retirar os civis palestinos de Rafah e atacar os redutos do Hamas no local, afirmou uma autoridade de alto escalão da defesa israelense na quarta-feira, apesar dos alertas internacionais sobre uma catástrofe humanitária.

Washington disse que não poderia apoiar uma operação em Rafah sem um plano humanitário adequado e confiável.

"Eles nos garantiram que não entrarão em Rafah até que tenhamos a chance de realmente compartilhar nossas perspectivas e nossas preocupações com eles", disse Kirby à ABC.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deve visitar a região na próxima semana e Kirby disse que continuará pressionando por um cessar-fogo temporário que Washington deseja que dure pelo menos seis semanas.

Uma delegação do Hamas visitará o Cairo na segunda-feira para conversações com o objetivo de garantir um cessar-fogo, disse um representante do Hamas à Reuters.

"O que esperamos é que, após seis semanas de um cessar-fogo temporário, possamos talvez conseguir algo mais duradouro", disse Kirby, que também observou que o número de caminhões de ajuda para o norte de Gaza estava começando a aumentar.

"Os israelenses começaram a cumprir os compromissos que o presidente (Joe) Biden pediu que cumprissem", afirmou ele.

Neste mês, Biden disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que protegesse os civis palestinos e os trabalhadores humanitários estrangeiros em Gaza ou Washington poderia reduzir o apoio a Israel em sua guerra contra os militantes do Hamas.

(Reportagem de David Ljunggren)