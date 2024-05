Ferrari contrata diretor e engenheiro da Mercedes

A escuderia italiana de Fórmula 1 Ferrari anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do engenheiro francês Loïc Serra e do ex-piloto belga Jérôme d'Ambrosio, que estão na Mercedes, a partir de 1º de outubro.

Serra ficará responsável pela engenharia de rendimento de chassis e será chefiado por Enrico Cardile.

Já D'Ambrosio será diretor adjunto da equipe e vai comandar a Scuderia Ferrari Driver Academy, filial de jovens pilotos da marca italiana.

A Ferrari, que busca um título mundial na Fórmula 1 há mais de 15 anos, já começa a se reforçar três meses depois de anunciar a contratação do heptacampeão Lewis Hamilton para a temporada 2025.

Vice-líder do campeonato de construtores desta temporada, atrás da Red Bull, a equipe italiana também sonha em contar com os serviços de Adrian Newey, engenheiro mais bem-sucedido da história da Fórmula 1.

O britânico de 65 anos anunciou no final de abril que irá deixar a Red Bull no início de 2025, depois de quase 20 anos na equipe austríaca, com a qual conquistou sete títulos mundiais de pilotos e seis de construtores.

