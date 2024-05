Lula irá ao RS na 4ª com medidas para pessoas físicas reporem perdas com o desastre

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em reunião com ministros, autoridades e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que irá ao Estado devastado por fortes chuvas e enchentes na quarta-feira para anunciar medidas que permitam que as pessoas físicas comecem a repor perdas que tiveram no desastre.

Segundo ele, os acertos finais dessas medidas serão definidos em reunião extraordinária convocada para a terça-feira.

"Amanhã eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas. Ou seja, o recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam um recurso da União, para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que elas perderam", disse Lula na reunião, dirigindo-se ao governador do RS, que participou da conversa de forma remota.

"E eu pretendo, aí sim, na quarta-feira, ir ao Rio Grande do Sul para, junto com você, a gente fazer o anúncio das novas medidas que nós vamos tomar para ajudar as pessoas físicas", acrescentou.

O presidente também manifestou preocupação com a situação dos abrigos para os desalojados e garantiu que mais medidas serão tomadas para o Estado.

Durante a reunião desta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo para suspender a dívida do RS com a União por 36 meses, medida que alivia o caixa do Estado. As parcelas que deixarão de ser pagas totalizam cerca de 11 bilhões de reais e a iniciativa também prevê que os juros da dívida serão zerados sobre todo o estoque pelo mesmo período, o que representa um perdão de 12 bilhões de reais nessa frente.

"O último anúncio só será feito quando a gente estiver festejando a recuperação do Rio Grande do Sul", afirmou Lula. Ele pediu a Leite que não deixe de reivindicar ações que possam ajudar o Estado.

O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul -- o maior desastre climático da história do Estado -- subiu para 147, ante 143 relatadas no dia anterior, com 127 pessoas ainda desaparecidas, segundo informações da Defesa Civil do RS nesta segunda-feira.

Ainda de acordo com o órgão, o número de desalojados pelos eventos climáticos passou de 538 mil, sendo que 447 municípios gaúchos, de 497 no total, foram atingidos pela crise. Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)