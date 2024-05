Chuvas podem ter relação com tremor de terra em Caxias do Sul, diz geólogo

Moradores de pelo menos quatro bairros da cidade de Caxias do Sul (RS) relataram tremores de terra e estrondos durante a madrugada desta segunda-feira (13).

O que explica fenômeno?

Muito provavelmente esses tremores estão relacionados com as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Ao UOL, o geólogo e professor da USP Pedro Luiz Cortês explicou que, quando o solo fica muito encharcado, ele tem seu peso aumentado e fica mais instável em áreas de encostas. Então, pode ocorrer um deslizamento completo de uma parte do solo, ou uma acomodação natural dele.

Dependendo do volume de solo, isso realmente pode causar algum tremor de baixa magnitude, que foi o que ocorreu. Pedro Luiz Cortês, geólogo e professor da USP

O Metsul também afirma que o excesso de chuva é a possível causa dos tremores de terra em Caxias do Sul, já que o que aconteceu não foi um terremoto convencional. Segundo o instituto de meteorologia, o fenômeno, que já tem histórico de incidência na cidade, não tem potencial para causar danos estruturais.

AGORA | Tremor de terra que atingiu bairros de Caxias do Sul na madrugada não foi um terremoto convencional. Trata-se de acomodação do solo pelo excesso de chuva. Quando chove demais, tais abalos de baixa magnitude ocorrem na Serra. Houve dois episódios em 2023. Redes sociais pic.twitter.com/KC1VeQKofL -- MetSul #AjudaRS (@metsul) May 13, 2024

Outra possibilidade, ainda segundo o geólogo, é de ter ocorrido a penetração de água nas rochas basálticas dessa região dos cânions. "Nessas colunas [das rochas basálticas], podemos ter a penetração de água, que vai lentamente dissolvendo a rocha e comprometendo sua estabilidade. [...] Você tem um excesso de água que entra nessas fissuras da rocha, e as rochas que estão mais na beira podem sofrer algum tipo de colapso. Se for uma massa muito grande, pode provocar um pequeno abalo sísmico", explicou.

O que aconteceu

Os casos foram registrados nos bairros Madureira, Jardim América, Universitário e Pio X, entre 3h e 4h da manhã.

Os tremores provavelmente também aconteceram em outras regiões de Caxias do Sul, mas os relatos partiram da região central, por ela ser mais densamente povoada.

Não há relatos de danos causados pelos tremores. A orientação da Defesa Civil é que moradores fiquem em casa, a não ser que identifiquem danos estruturais, como rachaduras.

Agentes do Corpo de Bombeiros farão uma vistoria na região ainda hoje. Caxias do Sul é a principal cidade da região serrana e a segunda maior do estado, com 463,5 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022.

*Com Estadão Conteúdo